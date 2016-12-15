Грудь Джоли изменила жизнь американок

Операция по удалению груди, сделанная американской актрисой Анджелиной Джоли больше трех лет назад, привела к увеличению спроса на генетическую диагностику рака груди у женщин в США. Причем число американок, обращающихся в центры по выявлению онкологических заболеваний, продолжает расти.

Как показывает исследование 2014 года, количество запроса "превентивная мастэктомия" на 11 проанализированных сайтах после операции Джоли возросло примерно с трех тысяч до ста. А информацию о выявлении мутаций генов, способных привести к раку, начали запрашивать в Сети 174 тысячи человек по сравнению в 44 тысячами годом ранее.

Примечательно, что количество проведенных операций по удалению молочных желез при этом не увеличилось – их по-прежнему делают в среднем семь из 100 тысяч женщин в месяц, сообщает "Газета.ру". Более того, частота проведения мастэктомии среди дам, сделавших генетические тесты, даже снизилась с 10 до 7%. По мнению специалистов, это связано с тем, что вовремя полученная информация об отсутствии предрасположенности к заболеванию позволила женщинам избежать превентивной операции.



Напомним, ранее генетическое исследование выявило, что Джоли является носительницей мутировавшего гена, увеличивающего риск развития рака груди на 87%, а рака яичников – на 50%. В конце апреля 2013 года актрисе сделали двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией груди с помощью имплантатов. В середине мая того же года она рассказала свою историю широкой общественности на страницах газеты The New York Times.



"Я пишу об этом сейчас, поскольку надеюсь, что другим женщинам может помочь мой опыт. Рак все еще остается словом, которое вызывает у людей страх и острое чувство беспомощности. Я решила не сохранять мою историю в тайне, потому что есть много женщин, которые не знают, что живут под тенью рака. Я надеюсь, что они также смогут пройти тестирование своих генов, а если окажется, что у них высокий риск развития болезни, то они будут знать, что у них есть выбор"

Несмотря на то что подобные сообщения о знаменитостях оказывают значительное влияние на общественность, существенной пользы тем, кому они в первую очередь адресованы, не приносят. По данным медицинских исследований, информация о заболеваниях известных людей хоть и повышает осведомленность общества о болезнях, но на "целевую аудиторию" оказывает весьма ограниченное воздействие. Речь идет в первую очередь о женщинах, в семьях которых были эпизоды рака груди или яичников.

Между тем пример с Анджелиной Джоли – не первый, когда новость о проблемах со здоровьем у знаменитости вызывают у людей желание проверить состояние своего организма. Так, в 2005 году поклонники певицы Кайли Миноуг с тревогой следили за ее борьбой с раком груди. Напомним, тогда артистка смогла справиться с недугом и в этом году отметила десятилетие жизни без рака.