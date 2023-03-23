Изуродованная кислотой 37-летняя Шпица орет от боли: Похожа на поросенка

Шпица пришла в ужас от произошедшего.

В 2021 году российская актриса театра и кино Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фитнес-тренер Руслан Панов. Глядя на их совместные фото, становится ясно, что актриса счастлива. Однако семейную идиллию и быт пара никогда не выносит на всеобщее обозрение. Тем не менее, Шпица часто общается с поклонниками на другие темы и делится историями из повседневности.

На днях она поделилась своими возмущениями по поводу новых маркетинговых приемов. По ее словам, это "новая боль, к которой она никак не привыкнет". Речь шла о новой фразе "ДНК бренда", которая никак не укладывается у Шпицы в голове.

"Я прямо-таки вижу, как маркетолог печатает пост и слегка подтекает от иллюзорно-собственного остроумия... А в моей ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоте) есть немного от поросенка", – саркастично написала возмущенная Екатерина Шпица.

К публикации актриса добавила фото, на котором предстала в изуродованном той самой кислотой виде – со сплющенным в форме свиного пятачка. Стоит отметить, что Шпица и без того обладает специфичной внешностью, а с пятачком она стала и вовсе странной.

Напомним, Екатерина Шпица в 2012 году родила сына Германа от своего первого возлюбленного.