"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры

Жена Егора Бероева Ксения Алферова пошла на большие жертвы ради успешного будущего.



Пара Егора Бероева и Ксении Алферовой является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Влюбленные поженились в 2001 году, актриса забеременела, но не сразу после бракосочетания. Звезда стала матерью лишь в 2007-м, подарив избраннику дочь.

Особо ценно еще и то, что супруги не замечены в скандалах, не выясняют публично отношения. Бероев с партнершей тихо и мирно наслаждаются совместной жизнью, позволяя друг другу заниматься любимым делом. Очередное подтверждение этому опубликовала Ксения в своем телеграм-канале.

Застрявшая в пробке жена Егора Бероева мчалась на своем автомобиле в самый центр Москвы, чтобы успеть на закрытие кинофестиваля. Однако из-за слишком плотного движения транспорта, ей пришлось пойти на отчаянные меры. Ради карьеры Ксения Алферова избавилась от застрявшей малышки, как многие называют свои автомобили.

Припарковавшая машину актриса схватила в руки платье и помчалась в сторону красной дорожки пешком. Чуть позднее счастливая Ксения сообщила, что принятое ей решение оказалось верным. Она успела на важное для нее мероприятие.

К большому сожалению фотографов, супруга с Ксенией Алферовой рядом замечено не было. Но, как стало известно из блога артиста, сейчас Егор Бероев вовсю занят съемками по долгу службы.



"Это от души, и души человеческой нет предела. Господь с тобой", "Берегите себя", – написали поклонники супругу Ксении Алферовой Егору Бероеву.