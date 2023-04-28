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Пятница 28 апреля

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"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры

"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры
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Жена Егора Бероева Ксения Алферова пошла на большие жертвы ради успешного будущего.

Пара Егора Бероева и Ксении Алферовой является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Влюбленные поженились в 2001 году, актриса забеременела, но не сразу после бракосочетания. Звезда стала матерью лишь в 2007-м, подарив избраннику дочь.

Особо ценно еще и то, что супруги не замечены в скандалах, не выясняют публично отношения. Бероев с партнершей тихо и мирно наслаждаются совместной жизнью, позволяя друг другу заниматься любимым делом. Очередное подтверждение этому опубликовала Ксения в своем телеграм-канале.

Застрявшая в пробке жена Егора Бероева мчалась на своем автомобиле в самый центр Москвы, чтобы успеть на закрытие кинофестиваля. Однако из-за слишком плотного движения транспорта, ей пришлось пойти на отчаянные меры. Ради карьеры Ксения Алферова избавилась от застрявшей малышки, как многие называют свои автомобили.

Припарковавшая машину актриса схватила в руки платье и помчалась в сторону красной дорожки пешком. Чуть позднее счастливая Ксения сообщила, что принятое ей решение оказалось верным. Она успела на важное для нее мероприятие.

К большому сожалению фотографов, супруга с Ксенией Алферовой рядом замечено не было. Но, как стало известно из блога артиста, сейчас Егор Бероев вовсю занят съемками по долгу службы.

"Это от души, и души человеческой нет предела. Господь с тобой", "Берегите себя", – написали поклонники супругу Ксении Алферовой Егору Бероеву.


28 апреля 2023, 19:00
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Ксения Алферова"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;
Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;
Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;
Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;

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