Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет

Актриса Катерина Шпица чудом сохраняет улыбку.

37-летняя актриса Катерина Шпица не только снимается в кино, но и участвует в различных театральных проектах. Так, вместе с Гошей Куценко и Александром Цыпкиным она отправилась на гастроли проекта "БеспринцЫпные чтения". В рамках шоу актера читают современную прозу со сцены вместе с талантливыми авторами.

В социальных сетях Шпица объявила о новом выступлении в Нижнем Новгороде. От такой радостной новости Катерина потеряла возможность спокойно ходить как взрослые люди. Актриса уселась на чемодан и на нем доехала до входа в самолет. Все дело во внутреннем задоре и активной жизненной позиции. Из-за внутреннего импульсивного порыва и звездной вседозволенности шансов поступать иначе практически нет.

Кроме этого, актриса поделилась откровенными фотографиями в микроблоге. Их сделал муж Катерины — Руслан. Актриса даже успела прорекламировать супруга, позвав поклонниц на откровенную фотосессию.

Ранее стало известно, что звезда фильмов "Экипаж" и сериала "Старая гвардия" прошла генетический тест. Результаты исследования, мягко говоря, шокировали актрису Катерину Шпицу. Оказывается, что у нее высокая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Разбитая возможным поражением мозга актриса решила не медлить и записаться на курсы иностранного языка.