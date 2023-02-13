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Ушла и не вернулась: скрюченное тело почерневшей Шпицы нашли под завалами без чувств

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Катерина Шпица не уберегла себя.

37-летняя актриса театра и кино Катерина Шпица постоянно показывает своим поклонникам закадровую жизнь. Женщина старается не приукрашивать прелести актерской профессии. Да и в целом, Катерина показывает в основном только живые непостановочные кадры.

Так, зрители узнали, что Шпица заболела на съемках после кадров с дождем. В другом эпизоде она поделилась фотографией с репетиции, где нацепила на лицо усы. А на совсем недавней публикации скрюченное тело, почерневшее от усталости и темной одежды, оказалось под завалами совершенно без чувств.

Все дело в том, что Катерина Шпица устроила себе "интернет-детокс". Она отказалась на время от социальных сетей, вспомнила времена, когда их не было в привычном графике дня. Вот и вышло, что Шпица ушла и не вернулась в Сеть. Но, очевидно, даже нелюбовь к социальным сетям не может заставить современного человека от них отказаться.

Катерина Шпица честно призналась, вернулась она в микроблог без особых чувств. Сейчас она отдыхает, набирается сил после сессии, поездки домой и рабочим делам в Сочи. В компании сына и мужа она собирается смотреть на диване новый сериал.

13 февраля 2023, 21:20
Катерина Шпица. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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