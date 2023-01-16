Годовалый ребенок певицы Нюши упал с большой высоты: Мрак и ужас

Никто не успел среагировать на падение малыша, сама Нюша в это время сидела в телефоне.

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, год назад второй раз стала матерью и родила сына Саффрона от мужа, бизнесмена Игоря Сивова.

Напомним, 14 декабря сыну певицы Нюши исполнился год. У звезды уже есть старшая дочь Серафима-Симба, которую она тоже родила в браке с бизнесменом Игорем Сивовым в 2018 году. Пара создает впечатление гармоничной и счастливой, однако в прошлом году Нюша сделала шокирующее признание. По словам певицы, в их семье случилась измена, когда сама она была беременна вторым ребенком. При этом она не уточнила, кто именно изменил, сообщает Пятый канал. Для фанатов это был просто мрак и ужас, ведь возник риск распада пары. Однако вскоре тема сошла на нет, и Нюша продолжает жить с мужем.

На днях в своем аккаунте артистка показала делающего первые шаги младшего сына. На кадрах малыш неуверенно ступает по ковру и в один момент падает с высоты своего роста. Стоит отметить, что без падения не обошлось еще ни одного опыта первых шагов, но конечно, для малыша это неприятно.



"Ути, мой маленький! Идет-идет! Это ты специально для бабули прям", – сказала Нюша на видео.