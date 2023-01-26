"Ты убийца!": обложившаяся останками трупов Ваенга вцепилась зубами в мертвую плоть

Ваенга не считает это преступлением.

45-летняя певица Елена Ваенга два раза была замужем, родила единственного сына Ивана и построила блестящую карьеру. огда-то лично ей президент России Владимир Путин пел песню "С чего начинается родина". Это ли не успех? Об этом артистка рассказала в свежем интервью на ютуб-канале "Макарена".

Елена Ваенга искренне призналась, что в ее жизни случалось всякое. Многие с признанием относились к ней, другие плевали под ноги и слали проклятья. Сама певица старается жить по сердцу и никогда не желает людям зла. В ходе беседы звезда поделиласт своей необычной страстью к шкурам зверей. Ее жилище украшено шкурами лис и волков, что показалось ведущему немного страным, ведь Ваенга верующий человек. Выходит, что она живет6 обложившись останками трупов.

По словам Елены Ваенги, не стоит путать веру и любовь к красоте. В конце концов, алмазы в Африке тоже иногда добывают дети, причем адским трудом, отметила певица.



"Карен, ну как ты можешь есть телятину? А сосиска? Ну ты вообще убийца, я стобой разговаривать не буду!" – сыронизировала Ваенга.



Певица призналась, что не считает себя вегетарианкой. Она есть мясо и рыбу и любит носить шубы. При этом певица высказалась, что везде свои двойные стандарты по поводу того, что есть хорошо, а что есть плохо. Говоря о мясе, Ваенга изобразила, как вцепилась зубами в мертвую плоть.

"Вы с богом только это, пожалуйста, не мешайте, я вас прошу", – призвала Ваенга.