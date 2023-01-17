Признавшемуся в ориентации иноагенту Галкину* негде жить: изъятие имущества

Положение дел уехавшего из России Максима Галкина* может резко ухудшиться.

Покинувший Россию юморист Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру с монологами на политические темы. К сожалению, во многих из них он крайне негативно отзывается о своей стране. А на днях артист и вовсе заявил о своей ориентации прямо со сцены.

По словам Галкина*, в России якобы говорить о политике могут "или евреи, или … (нецензурно "гомосексуалисты". – Прим. ред.). Тут же он добавил, что в его случае — это "удачное совпадение". Видео с выступления тут же разлетелось по новостным каналам в Сети.

Такой формат заработка очень не нравится не только простым зрителям, но и высокопоставленным чиновникам. Общественный деятель Александр Карабанов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с необычной инициативой. Он предложил лишить иноагента имущества.

"Разработать правовой механизм, позволяющий реализовать инициативу по изъятию имущества", — заявил Карабанов.

Если такая поправка действительно вступит в силу, в России Галкину* будет просто негде жить. Напомним, что у мужчины все еще числятся объекты недвижимости в собственности. Пока неизвестно, получит ли инициатива дальнейшее развитие.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.