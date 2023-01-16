Дорога открыта: Галкин* дорого продал дочь Пугачевой скалящимся евреям

Максим Галкин* с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уже почти год живут в Израиле. Примадонна прилетала в Россию на короткий отрезок времени, но вскоре вновь покинула страну, причем обернулось это скандалом. Певица поддержала своего опального мужа, критикующего Россию, и тоже хамски высказалась в адрес россиян. Впрочем, Примадонну никто не тянул за язык, и она могла бы и дальше сохранять нейтралитет, но теперь от нее отвернулись многие поклонники.
Итак, семья строит жизнь с нуля на чужбине. Знатно поистаскавшийся за последний год Максим Галкин* колесит по всему миру со своими пахабными шуточками и зарабатывает на пропитание привыкшей к роскоши семьи. Но время не стоит на месте, и пора определяться с будущим детей Лизы и гарри, которые раньше в Подмосковье ходили в частную школу.
Галкин* решил не тратить время зря и не прятать свою златовласую дочурку от глаз местных скалящихся во все 32 белоснежных зуба евреев. Более шести миллионов проживающих в Израиле являются по национальности именно евреями, вот и звездная крошка примкнула к ним.
Юная дочь Аллы Пугачевой в белоснежном платье вышла на сцену и зачитала стихи в рядом с израильскими Дедом Морозом и Снегурочкой. Пользователи Сети отметили, что талант чтеца у девочки явно есть.
"Я с Новым годом поздравляю// Всех тех, кто верит в чудеса!// От всей души я вам желаю// Огромной радости в глазах", – зачитала девочка.
Теперь дорога в шоу-бизнес за бугром для девочки точно открыта. Так, можно сказать, что Галкин* дорого продал дочь израильской публике.
* – признан по решению Минюста РФ иноагентом