Вячеслав Зайцев стал источником заработка для всего своего близкого окружения



Накануне в загородный дом Вячеслава Зайцева съехалась толпа людей, которые были приглашены на показ мод помощником Вячеслава Зайцева Вадимом Хусаиновым. Гости под предлогом посещения показа, смогли заглянуть в каждый уголок особняка, который стоит 100 миллионов рублей, потрогать постельное белье и зубную щетку маэстро. Хусанов, тем не менее, уверяет: Зайцев рад, что больше не в одиночестве.



Всё бы ничего, но билеты на мероприятие продавались, как и доступ к самому Зайцеву. Оказалось, что тело загибающегося от Паркинсона Зайцева может купить любой желающий: всего за пять тысяч рублей Заслуженного деятеля искусств продают как обезьянку. Модельер, к слову, не может передвигаться самостоятельно, а потому вряд ли смог прервать затянувшуюся фотосессию и уйти отдыхать.



По словам Вадима Хусаинова, везде, где появляется Зайцев, со зрителей берут деньги. И это при том, что Вячеслав Зайцев вот уже более пяти лет страдает от болезни Паркинсона. Диагноз его не заставляет всех его близких заботиться о нем. Наоборот, все, приближенные к маэстро, стараются урвать свой кусок: Вячеслав Зайцев стал источником заработка для всего своего близкого окружения.



Хусаинов ровно как и его предшественники семья Гарафутдиновых, везде водит с собой Зайцева и выступает как пресс-атташе. Помощник уверяет, что все собранные деньги будут потрачены на дорогостоящие лечебные процедуры.

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