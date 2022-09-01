"Скорая увезла": неизлечимо больную Тодоренко сразил приступ

Здоровье неокрепшей после родов Регины Тодоренко заставляет фанатов понервничать. Ведь она привыкла работать до седьмого пота и не жалеть себя.

Регина Тодоренко в последнее время часто удивляет фанатов странными выходками. После рождения второго ребенка она чересчур откровенно стала вести соцсети и рассказывать порой кажущиеся лишними подробности личной жизни. Так, она поведала, что рожала в бассейне при своем трехлетнем сыне. Это ужаснуло поклонников, многие решили, что у мальчика теперь психологическая травма на всю жизнь.

Тем не менее, Регина Тодоренко продолжает изливать душу фанатам. Жена Влада Топалова рассказала о себе почти все. Люди знают и то, что она больна неизлечимой болезнью Витилиго. Несмотря ни на что, ведущая не теряет жизнелюбия.

На днях Регина Тодоренко рассказала в своем "Телеграм" о том, что ровно пять лет назад запустила в работу свое первое шоу "Пятница с Региной". Ведущая отметила, что тогда собрала команду из 50-ти профессионалов, получила свое первое финансирование и проект мечты от телеканала "Пятница". Однако из-за перегрузки ее сразил приступ волнения.

"Да, не все было гладко: я дико волновалась, меня трясло как осенний лист 🍂 , а на второй день съемок скорая увезла меня в больницу, мне пришлось заплатить 2 миллиона неустойки за несостоявшуюся съемку, за простой 🤦🏼‍♀️. Но я получила колоссальный, бесценный опыт, который помог мне прийти к своей мечте, хоть и через тернии. Так вот эта толстовка со мной столько лет, не только потому что она теплая, уютная и в ней помещается два ребенка 😆, а потому что это напоминание о том, что мечты сбываются", – написала Тодоренко.