"У меня их было бесчисленное множество": Волочкова о больших мужских достоинствах любовников

Анастасия Волочкова – самая известная балерина страны. Людям не дают покоя ее купальники, шпагаты, бани и бокалы с дорогим шампанским. Но чаще всего обсуждаются ее любовники. Сколько же их было у Насти?

"Все, что говорят за моей спиной, слышит моя прекрасная попочка", – гордо отвечает всем злопыхателям Настя. А про своих многочисленных мужчин она говорят прямо: "У меня их было бесчисленное множество, я даже не смогу ответить на вопрос, сколько именно. Но я покоряла всех мужчин своей стойкостью и силой духа, потому что то, что прошла я, многим мужчинам было не под силу".

"У меня мужчины есть всегда, потому что я не приемлю и не люблю одиночества, – пояснила Волочкова. – Вселенная это чувствует, и посылает мне мужчин. У меня заканчиваются одни романтические отношения, но тут же начинаются другие. И я никогда не задумываюсь, на какое количество времени они мне даны. Я в них утопаю и радуюсь каждому дню, а когда они заканчиваются, мне Бог посылает другого человека. Тем более, пока я не вышла замуж и не встретила своего человека, мне ж не сидеть как не выданье".

"Самые мощные и серьезные отношения в моей жизни были с Сулейманом Керимовым, – заверила балерина. – Это самая большая любовь. После этого у меня были поклонники – очень известные люди. Но из чувства такта я никогда не буду называть их имена. Просто я люблю кураж, люблю радость, люблю мужчин".

При этом богатство партнера для Волочковой не имеет первостепенного значения. "Я никогда не меряю мужчин по количеству денег, по возможностям, – объяснила Анастасия Волочкова заинтересовавшейся этой пикантной темой журналистке Евгении Заболотских в эфире "Радио "Комсомольская правда". – Есть очень богатые, но у них нет чести, достоинства, уважения к женщине, умения ухаживать, честности и искренности. А есть мужчины, у которых нет большого количества денег, но у них при этом большое сердце, большое сердце, большая и душа и, извините за подробности, большое мужское достоинство. Это тоже важно. Ведь в стране у многих недо**б, а они при этом осуждают меня за то, что у меня много мужчин. А почему я должна жить одна и у меня должен быть один мужчина?! Мужчин у меня много! Столько их было – море! С частными самолетами. с яхтами, с невероятными автомобилями и виллами. Вот такая я любвеобильная! И да, мое тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей!"