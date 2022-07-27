"Пила, пью и буду пить": Волочкова объяснила нежелание завязать с алкоголем боязнью угодить в психушку

Анастасию Волочкову злопыхатели часто обвиняют в злоупотреблении алкоголем. Но балерина всея Руси божится, что норму свою знает, а со спиртным у нее нет проблем. Более того, оно помогает ей в это непростое для всех людей время.

"В наши дни если не пить "Просекко" (итальянское сухое игристое вино из винограда сорта Глера – Прим. ред.) с клубникой, не курить хороший кальян, не зажигать себе во дворе елку каждый вечер, чтобы было ощущение Нового года и праздника, не слушать журчание фонтана, то это прямой путь в психушку, – уверена Волочкова. – А когда смотришь на белые розы каждый день, то душа радуется!"

"Пила, пью и буду пить! – заверила балерина всех недоброжелателей. – Но только дорогое розовое "Просекко" и только в компании любимых мужчин и друзей. Люди, правда, почему-то думают, что если я веселюсь и куражусь на своем участке, в своем доме, то я обязательно пьяна. Нет, дорогие мои, я сама по себе позитивная, искренняя, открытая. Спиртное мне для этого не нужно".

Анастасия Волочкова подчеркивает: "Алкоголь и балет несовместимы. А я каждый день провожу по несколько часов в балетном на репетиции. Вряд ли бы могла это делать, будь я алкоголиком, как почему-то думают некоторые люди".

"Я – успешная, красивая, с хорошим чувством юмора, – радуется Волочкова. – Меня окружают молодые, красивые мужчины, мне дарят "Майбахи" и белые розы, я живу, как хочу. Но при этом понимаю, что не буду давать покоя людям никогда, живя в богатстве или бедности – всех всегда будут интересовать мои мужчины, шпагаты и вообще все, что у меня происходит".

"Хотя, честно говоря, никого вообще не должно волновать, сколько бокалов "Просекко" я выпиваю в собственном доме, – подчеркнула Анастасия. – Могу себе это позволить! Я всего в этой жизни достигла своим трудом и когда меня называют в штуку "балериной всея Руси", то понимаю, что это так и есть. Ведь вряд ли кто-то назовет хотя бы пять имен сегодняшних балерин Большого театра, а имя Волочковой знают все!"