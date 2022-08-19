Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
Скрючившаяся в три погибели Нюша вывалила перед толпой свои перетянутые гениталии: Волочкуешь?

Скрючившаяся в три погибели Нюша вывалила перед толпой свои перетянутые гениталии: Волочкуешь?

Певица Нюша недавно второй раз стала мамой. Артистка пытается показать свое новое тело в лучшем свете.
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Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова. Дочери звезды три года, а сыну восемь месяцев. Мальчик родился в Дубае, где сейчас живет звездная семья.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Нюша часто показывает в своем аккаунте дочь и мужа, однако сына пока не стремится представить публике. Также долгое время артистка не называла его имени. Скорее всего, такая секретность присутствует в семье из-за того, что малыш еще грудной и слишком беззащитный.

На днях певица Нюша показала в своем аккаунте, что еще способна на многое после рождения двух детей. Она скрючилась в три погибели и показала сексуальный образ в леопардовом купальнике, который согласно актуальной сейчас тенденции словно перетягивал промежность, высоко оголяя линию бедра.

Поклонникам не понравился новый образ Нюши. Они раскритиковали ее за то, что купальник выглядит странно на ней.

"Купальник какой-то не очень"; "Ноги как будто загорели, а в области бикини бело"; "Купальник неудачно подобран к загару просто"; "Как будто за Бузовой решили повторять"; "Ручки подкачать надо"; "Выглядит нелепо"; "Волочкуешь?" – написали фолловеры.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 14:48 Источник: соцсети • Требует проверки
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