Скрючившаяся в три погибели Нюша вывалила перед толпой свои перетянутые гениталии: Волочкуешь?

Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова. Дочери звезды три года, а сыну восемь месяцев. Мальчик родился в Дубае, где сейчас живет звездная семья.
Нюша часто показывает в своем аккаунте дочь и мужа, однако сына пока не стремится представить публике. Также долгое время артистка не называла его имени. Скорее всего, такая секретность присутствует в семье из-за того, что малыш еще грудной и слишком беззащитный.
На днях певица Нюша показала в своем аккаунте, что еще способна на многое после рождения двух детей. Она скрючилась в три погибели и показала сексуальный образ в леопардовом купальнике, который согласно актуальной сейчас тенденции словно перетягивал промежность, высоко оголяя линию бедра.
Поклонникам не понравился новый образ Нюши. Они раскритиковали ее за то, что купальник выглядит странно на ней.
"Купальник какой-то не очень"; "Ноги как будто загорели, а в области бикини бело"; "Купальник неудачно подобран к загару просто"; "Как будто за Бузовой решили повторять"; "Ручки подкачать надо"; "Выглядит нелепо"; "Волочкуешь?" – написали фолловеры.