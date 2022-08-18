"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда устроили похабные игры на камеру.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова часто становится героиней скандалов и пересудов своей персоны. Она меняет любовников, справляет нужду на открытом пространстве, ругается матом и, не скрывая, пьет столько, сколько хочет.

На днях балерина вместе со своим сердечным другом Никитой Джигурдой пришла на программу Насти Ивлеевой Agent Show и приняла участие в интересном конкурсе. По правилам игры, оба должны были набрать в рот воды и бить друг друга по щекам. Тот, кто первый прыснет, проиграл. Все делалось на камеру, вышло очень смешно. Однако перед тем, как начался челлендж, между Волочковой и Джигурдой произошел пикантный конфуз.

Сначала Волочкова и Джигурда не поняли правил и начали играть как могут. Между ними состоялся пикантный разговор. Джигурда заявил, что Волочкова должна наливать ему в рот воду. Волочкова заявила: "Я думала, мы даем друг другу в рот. Кто проиграл, тот глотает". В итоге проиграла Волочкова, она рассмеялась и вылила изо рта всю воду.

Впрочем, такой формат рубрики "Парилка с Настюшкой" не очень зашла зрителям. Многие раскритиковали Ивлееву за то, что она переходит все границы и опускается до туалетного юмора.