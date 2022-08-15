Растолстевший до 300 килограммов сын Сафронова удовлетворил сам себя на камеру

Сын знаменитого российского художника Никаса Сафронова Лука часто удивляет фанатов своими странными выходками, но особенно людей поражает его вес. Когда-то он весил 200 килограммов и говорил, что хочет достигнуть веса половозрелого льва. Кажется, ему это удалось... Вероятно, он даже перестарался.
На днях сын Сафронова появился перед фанатами на отдыхе в Египте. Он сидел на открытой террасе, курил кальян и пил чай. На море Лука Затравкин не ограничивает себя ни в чем и наслаждается жизнью.
"Добрый вечер, дорогие друзья! Вы просили появляться почаще, вот собственно я на закате с чашкой чая решил вспомнить Омара Хаяма, который говорил, что лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Выбирайте себе компанию по душе и научитесь получать удовольствие от нахождения с самими собой. Это очень важно", – сказал Лука Затравкин.
29-летний пианист выглядел на видео как всегда крупным, но многие даже и подозревать не могли, сколько он сейчас весит. Оказывается, его вес составляет 289 килограммов. Об этом ранее стало известно в эфире программы "Пусть говорят". Ведущий передачи Дмитрий Борисов был просто в шоке от увиденного.