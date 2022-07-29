"Помогите": вылезшего из вагины ребенка Тодоренко спасают всем миром

Российская телеведущая Регина Тодоренко недавно стала матерью во второй раз. У них с мужем, певцом Владом Топаловым родился сын, которого назвали Мирославом. Коротко пара называет мальчика Мир. Тодоренко рожала в присутствии супруга и трехлетнего сына Миши. Фанаты усомнились, что такое стоило делать, ведь на глазах у мальчика человек вылез из вагины. Зачем несформировавшейся психике такое? Теперь звезда читает старшему сыну терапевтические сказки, чтобы у него не было психологических травм.
На днях Регина Тодоренко попросила поклонников помочь ей определиться с выбором кроватки для малыша. Фанаты с удовольствием откликнулись и теперь спасают семью всем миром.
"Помогите выбрать кроватку 🙏🏻, не могу определится! набросайте лайков. та, что соберет больше лайков, там и будет спать наш МИР)" – написала Тодоренко в своем телеграм-канале (Орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.).
Ранее "Дни.ру" писали о том, как проходили роды Регины Тодоренко. Напомним, ведущая рожала на Бали в Индонезии, куда улетела заранее вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом. Роды проходили в бассейне.