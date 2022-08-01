"До слез": содрогающаяся в молитвах Волочкова потеряла отца-инвалида

У Анастасии Волочковой сегодня особенный день.

В этот день отмечает 75-летний юбилей ее отец – Юрий Волочков. В своих соцсетях Анастасия Волочкова рассказала, что очень гордится своим папой – чемпионом СССР по настольному теннису и прославленным тренером российской сборной. По словам балерины, именно от отца она унаследовала свои лучшие качества.

Еще 15 лет назад родителя балерины разбил инсульт. По словам Волочковой, она сделала все возможное, чтобы спасти отца, но после операции он потерял речь, а также у него была парализована одна сторона тела. Теперь артистке очень горько видеть отца инвалидом. Говоря о папе, Волочкова часто использует символ сложенных ладоней – будто содрогается в молитвах о здоровье родителя.

Блондинка рассказала подписчикам, что в юбилей к папе придут друзья и ее мама. Сама Волочкова не решилась на личную встречу с родителем. Судя по всему, вместо того, чтобы пообщаться с любимым отцом, балерина восстанавливалась после баньки с очередным юнцом, о чем свидетельствуют фото в ее соцсетях.

Очевидно, звезда потеряла отца как самого дорогого мужчину в своей жизни, пока отвлекалась на кавалеров репродуктивного возраста. Балерина лишь отправила имениннику торт с украшением в виде ракеток и цветы. Светская львица подчеркнула, что они с дочерью приедут поздравлять пенсионера в другой день.

Многих фолловеров удивило, что даже в юбилей Волочковой нет рядом с отцом.

"До слез. Главное – здоровья!", "Жаль, что дочки и внучки в этот день не было рядом", "Шляется, рекламирует бани – время есть, а поехать поздравить не может," – заметили люди.

Кто-то даже предположил, что отцу стыдно за свою дочь, поэтому он ее не пригласил. Сама Анастасия Волочкова не стала это комментировать и так и не объяснила, почему не посетила отца-инвалида в его юбилей.