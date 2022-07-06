"У него не получается": Подсидевшего Галкина Цискаридзе погнали в шею с Первого канала

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе с супругой и детьми улетел за границу, обосновавшись в Израиле. Вместе с тем были приостановлены телепроекты с участием юмориста. В частности программа "Сегодня вечером" на время перестала выходить и только сейчас вернулась на экраны с новым ведущим – Николаем Цискаридзе, который, можно сказать, подсидел комика.
Очевидно, что видеть на месте Максима Галкина кого-то другого многим было непривычно. Звезда российского балета встретила в свой адрес массу комментариев о работе на Первом канале: как положительных, так и отрицательных. Теперь проанализировать неудачи артиста в новом амплуа решил Стас Садальский, который обожает ехидно отзываться о своих коллегах по творческому цеху.
Так вот, актер своим хлестким комментарием практически погнал в шею Николая Цискаридзе с Первого канала: мол, новый ведущий "Сегодня вечером" не может, подобно предшественнику, переключать внимание с себя на других. По мнению Стаса Садальского, артист говорит только о себе.
"Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы", – унизил танцора актера.
Более того, Стас Садальский предложил народу посмотреть на рейтинги шоу. По его словам, оно явно проигрывает главному конкуренту – программе "Привет, Андрей!" с участием Андрея Малахова. В общем, работой Николая Цискаридзе актер остался крайне недоволен.