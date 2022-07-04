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Шоу-бизнес
"Вкусно!": Замужняя Кудрявцева сунула в рот толстый конец при всем честном народе

"Вкусно!": Замужняя Кудрявцева сунула в рот толстый конец при всем честном народе

Лера Кудрявцева, опубликовав неоднозначные кадры, взволновала народ.
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Как известно, брак с молодым хоккеистом, не первый для знаменитой телеведущей. В общей сложности она была замужем трижды. Судя по всему, супруг привык не ограничивать Леру Кудрявцеву в ее желаниях, ведь она живет так, как ее душе угодно и делает то, что захочется.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Накануне теледива опубликовала в своем микроблоге кадры, которые многих повергли в шок. Звезда показала, как сует в рот конец сигареты при всем честном народе – многие, кстати, отметили, что для такой хрупкой женщины он толстоват. "Курить вредно", – написала в своем микроблоге артистка, правда, не понятно, с иронией она это сказала или на полном серьезе.

Как бы то ни было, Лера Кудрявцева прямо у всех на глазах подожгла сигарету и закурила, из-за чего встретила в свой адрес негатив со стороны поклонников. Многие написали ей в комментариях, что злоупотреблять этим делом не хорошо: мол, такие пагубные привычки негативно влияют на кожу и здоровье в целом. "Лучше бросить, сосудам капец". – посоветовал кто-то из взволнованных фолловеров.

Но среди пользователей нашлись и те, кто отметил красоту артистки даже с сигаретой в руках! "Вкусно! Лера, хочется закурить, чтобы выглядеть также как вы!" – написали под новой публикацией Леры Кудрявцевой фанаты.

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Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 16:48 Источник: Соцсети • Требует проверки
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