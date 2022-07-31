Вздулся с прожженым анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни

Бедный сынишка актрисы Денис Шальных настрадался сполна. Елена Яковлева вырастила мученика.

Наследник артистки много лет выделялся из-за обилия чернющих татуировок по всему телу. Его называли фриком, уродом, позором семьи Елены Яковлевой. Не принятый обществом Денис Шальных даже заработал хронический геморрой на фоне стресса. Пришлось делать "лазерную вапоризацию ануса", в ходе операции врачи прожгли лучами дефекты заднего прохода.

Поговаривали, будто мужчина не от мира сего, и ведический астролог Алла Новокрещенова это подтверждала. По словам предсказательницы, люди из его числа находятся в другом измерении с неуемными желаниями и "очень глубоко уходят в сферу своих увлечений", что Денис в общем-то и сделал.

Про сына Елены Яковлева давно нет ни слуху ни духу. Татуированный изгой избрал непубличный образ жизни с двумя пушистыми котами. Он слушает музыку, смотрит сериалы и занимается в зале. Благодаря соцсети Вконтакте, стало известно, чем занимался Денис Шальных в последние дни июля.

Этим летом фрик поставил перед собой задачу — усовершенствовать тело путем бодибилдинга. В конце месяца мужчина вздулся, накачал мышцы необъятных размеров. Судя по всему, это еще не конец, планы у него амбициозные. Особенно впечатляют свежие фото спортсмена.

Денис Шальных ведет учет сброшенных килограммов и снимает мускулистое тело на камеру. Группа поддержки у него небольшая, зато преданная. Пушистые питомцы обожают своего хозяина и смотрят на него влюбленными глазами. Сын Елены Яковлевой охотно играет с ними и ласкает от всей души.