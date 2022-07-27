Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных всегда был немного странным.

29-летний Денис Шальных часто шокировал россиян своими странными выходками. Исписанный с головы до ног разными татуировками, сын актрисы Елены Яковлевой всегда был как будто с другой планеты.

Ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова уверена, что сын Яковлевой с рождения имел такую судьбу. Это видно по дате его рождения 7 ноября 1992 года. Семерка в дате рождения говорит о его неординарности. Это люди с демонической планеты Кету, люди из прошлого. Такие люди словно живут не в нашем мире, а в параллельном. Таким образом нумеролог сделала вывод, что сына Яковлевой уже нет с нами, он в другом измерении.

"Они находятся в другом измерении, у них все гипертрофировано. У них гипертрофированные желания – в частности, материальные. Им всегда многого хочется, но всегда мало. Они часто чем-то увлекаются и очень глубоко уходят в сферу своих увлечений", – рассказал эксперт.

Напомним, недавно сын Елены Яковлевой куда-то исчез. Он закрыл свои социальные сети и долго не выходил на связь. Из-за этого Денис Шальных спровоцировал новую волну слухов о себе. Сама актриса тоже никак не комментировала исчезновение сына.