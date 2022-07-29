"Сближение наступило": оголившаяся в постели Волочкова охмурила 21-летнего юнца

46-летняя Анастасия Волочкова известна своей любвеобильностью.

Эпатажная балерина не любит одиночество и часто окружает себя мужчинами, чем не стесняется хвастаться перед поклонниками. Впрочем, в детальные подробности своих любовных отношений Анастасия Волочкова тоже не вдается, предпочитая оставлять легкую интригу.

К числу последних ухажеров знаменитости народная молва отнесла 21-летнего блогера Вадима Стукалова. Сама Волочкова, показав юнца в соцсетях, назвала его просто другом, но молодой человек не стал скрывать нежных чувств к годящейся ему в матери балерине.

Блондинка, сама того не ведая, охмурила юного блогера уже давно – он всегда симпатизировал ей как личности. В беседе со StarHit Стукалов рассказал, что они познакомились за кулисами после премьеры спектакля Волочковой около трех лет назад. После этого Вадим стал посещать все выступления Анастасии, но тесно общаться они стали не сразу.

"Сближение наступило после моего сообщения ей," – признался блогер.

Со временем Вадиму удалось стать верным помощником балерины и войти в ее команду в качестве контент-менеджера. Теперь их встречи носят регулярный характер, иногда они проводят вместе вечера в компании. Молодой человек понимает, что кто-то называет их встречи любовными, но он уверяет, что это лишь дружеское общение.

Волочкова, судя по всему, не переживает о том, что о такой связи скажут люди. Балерина точно не страдает от лишних комплексов – об этом свидетельствует едва ли не весь ее контент в соцсетях. Например, как-то Анастасия Волочкова оголилась в постели, оставшись лишь в откровенном кружевном боди, а недавно и вовсе выставила срам при всем честном народе.