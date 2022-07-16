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Шоу-бизнес
"Угрозы физической расправы": Раскрыты причины исчезновения сына Яковлевой

"Угрозы физической расправы": Раскрыты причины исчезновения сына Яковлевой

Куда пропал наследник Елены Яковлевой?
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Сын Елены Яковлевой давно уже вызывает вопросы у общественности. Недавно он закрыл свои социальные сети, и буквально исчез из поля зрения публики. Из-за этого молодой человек спровоцировал новую волну слухов. Журналистам удалось связаться с актрисой, однако та отказалась давать комментарии.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Прокомментировать странное поведение наследника Яковлевой согласился психолог Керим Костоев. Он заявил, что причин может быть несколько. Например, таким образом Денис Шальных мог решить раскрутить свой микроблог. По мнению эксперта, закрытие страницы – неплохой способ поднять охваты. Так, народ начинает гадать, куда он подевался и почему молчит.

Вторая возможная причина, по мнению Костоева, заключается в выгорании. Так, блогеры нередко перестают вести социальные сети, начитавшись негативных комментариев. Психолог предположил, что у сына Яковлевой может быть много недоброжелателей, ведь он является эпатажной личностью, что часто не нравится пользователям Сети. "Человек может получать даже угрозы физической расправы", – говорит он.

Третья возможная причина закрытие аккаунта – смена курса. Так, Шальных мог просто напросто осознать, что хочет кардинально изменить свою жизнь и развиваться в другом направлении. Эксперт предполагает, что мужчина мог встретить девушку, которая не была в восторге от столь эпатажного образа жизни возлюбленного. И, быть может, ради нее он мог измениться.

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2022, 13:20 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки
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