Без трусов: приласкавшая бывшего любовника Волочкова выставила срам при всем честном народе

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не устает шокировать поклонников скандальными выходками. После ухода из Большого театра балерина нашла другой способ поддерживать популярность и зарабатывать деньги.
Она то и дело меняет любовников, показывает шпагаты в экстремальном мини, писает под елочкой, скандалит в общественных местах. За это ее ненавидят и обсуждают. Она же уверена – просто завидуют.
В 2014 году Анастасия Волочкова записала песню о любви, а теперь решила снять клип. Однако на пути к новой вершине балерина опять оступилась. На днях ее заметили на людях... без трусов.
Интимный кадр был фрагментом видео, которым поделилась Волочкова. Судя по всему, это и был тот самый клип на композицию под названием "Буду я с тобой счастлива". В ролике Волочкова выходит на балкон, повернувшись к камере задом. Поклонники четко разглядели, что в этот момент Волочкова совершенно полностью оголена.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о возвращении бывшего любовника Олега, с которым она познакомилась в нотариальной конторе. Балерина продемонстрировала букет белых роз, которые мужчина преподнес ей в честь даты знакомства.