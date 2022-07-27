"На сколько меня еще хватит?": забеременевшая на старости лет Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы

51-летняя Лера Кудрявцева пожаловалась на тяжелое состояние.

На днях Лера Кудрявцева рассказала о том, что ее во второй раз сразил коварный ковид. Период самой болезни уже позади, и спустя 12 дней даже тест на коронавирус показал одну полоску, но все прелести постковидного синдрома, судя по всему, уже в самом разгаре.

Накануне вечером блондинка в своем телеграм-канале призналась, что в некоторые дни все внутри нее идет не так, хотя внешне "все зашибись". Кудрявцева подозревает, что это последствия ковида, который сильно бьет по нервной системе, однако есть у нее и еще какой-то незакрытый гештальт – некий нежелательный подарок судьбы.

Все это вместе буквально выбивает звезду из колеи. Она отказывается вынашивать этот подарок судьбы, который дан ей неизвестно зачем. Когда наступает точка, обычно терпеливая Кудрявцева готова все крушить и рушить.

"Думаю, на сколько меня еще хватит? Вывозить все дерьмо," – в сердцах призналась телеведущая.

От какого именно гештальта Кудрявцева так хочет избавиться, звезда пояснять не стала, заинтриговав фанатов.

Напомним, что в прошлый раз, когда Кудрявцева показала людям свой тест с одной полоской, у многих невольно возникла мысль о беременности. Однако на самом деле речь шла о ковиде. В положении же Кудрявцева была уже несколько лет назад. Звезда забеременела практически на старости лет – так считают многие женщины. В 47 лет Лера Кудрявцева родила дочь Марию, и о повторении того опыта речи пока не идет.