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Шоу-бизнес
"Беременность": счастливая 51-летняя Кудрявцева показала заветную полоску на тесте

"Беременность": счастливая 51-летняя Кудрявцева показала заветную полоску на тесте

Лера Кудрявцева поделилась в личном блоге долгожданным событием.
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Не так давно телеведущая улетела на отдых с семьей. Знаменитость выбрала для отпуска берег солнечной Болгарии. По словам звезды, путь был долгий: сначала они летели до Стамбула, затем до Варны, а после это еще два часа добирались до Бургаса.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

По словам Леры Кудрявцевой, по прилете она спала почти трое суток – думала, что настолько сильно устала. Однако, как оказалось, все не так просто. Вскоре у теледивы поднялась температура, и она вызвала врача, который сообщил ей неприятную новость: ковид.

Звезда 12 дней провалялась в гостиничном номере с дикой слабостью, головной болью и заложенным носом. Сил хватало лишь на то, чтобы подышать свежим воздухом на балконе. Наконец Лера Кудрявцева в личном блоге поделилась радостью: ее организм победил коронавирус! 51-летняя знаменитость показала заветную полоску на тесте. "Сегодня 12 день и наконец-то тест показал одну полоску", – написала она.

Как отметила Лера Кудрявцева, это уже второй раз, когда она болеет ковидом, и первый оставил ей неприятные последствия. Полгода телеведущая страда от повышенной тревожности, и на этот раз, она уверена, ее ждет то же "приключение".

Подписчики пожелали Кудрявцевой скорейшего восстановления и поделились своими историями. Как оказалось, многие до сих пор борются с последствиями коварного вируса. Правда, некоторые не сразу поняли, что в посте речь идет про ковид.

"Сначала показалось, что это тест на беременность! Эх... Будьте здоровы!" – написала одна из поклонниц.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2022, 13:24 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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