"Изобьют": Измученная тяжелой болезнью Кудрявцева сообщила о нападении

Стоило только Лере Кудрявцевой укатить на отдых в Болгарию, как на ее голову посыпались проблемы. Сперва ее сразил недуг – коронавирусная инфекция, из-за чего измученной тяжелой болезнью женщине пришлось изолироваться от мира. Однако это еще не все беды, с которым пришлось столкнуться ее родным. Об этом она сообщила в социальных сетях, выложив пугающее видео.
"Пусть изобьют кого-то из близких", – эмоционально говорит теледива, рассказывая поклонникам, как поправиться "за пять минут". Блондинка поведала, что пришлось даже обратиться к местной полиции. Пока что она не рассказала о подробностях случившегося, поэтому неизвестно, кто именно подвергся нападению.
По всей видимости, инцидент случился недавно, поскольку еще несколько часов назад телеведущая публиковала видео, на котором запечатлела маленькую дочь. Девочка с удовольствием лакомилась арбузом, а счастливая мать пыталась пообщаться с наследницей, однако Маша не желала отвлекаться на разговоры.
Фанаты Кудрявцевой были восхищены малышкой, отметив, что она растет настоящей красавицей. По мнению пользователей Сети, Маша является счастливой обладательницей прекрасных глаз и длинных ресниц. "Копия Леры", – написал один из подписчиков.