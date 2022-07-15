"Упадет платье": Игривая Кудрявцева решила содрать одежду с упругой груди

Популярная телеведущая снимается во многих телепроектах, так что, кому как не ей знать внутреннюю кухню. Накануне артистка решила показать поклонникам, как выглядит процесс съемок праздничных шоу. Кадры, которые опубликовала в своем микроблоге Лера Кудрявцева позабавили и удивили россиян.
На видео ведущая вместе с Яной Кошкиной в нарядных платьях сидят за столом на съемках телепрограммы. По задумке они должны танцевать под песню, однако музыку им не включили. То есть, артисткам пришлось изображать пляски со счастливым лицом в полной тишине. Забавно, что и на заднем плане массовка делает то же самое. В какой-то момент Яна Кошкина даже хлопает, как будто аплодирует артистам.
В этот момент Яна Кудрявцева даже смогла переброситься парой слов со своей партнершей. Этот диалог и вызвал у поклонников улыбку. Актриса пожаловалась на то, что на нее не смотрят. Тогда телеведущая игривым голосом решила дать ей совет – содрать одежду с ее упругой груди.
"Посексуальней сделай... Ну, как? Хочешь, у тебя случайно упадет платье?" – сказала Лера Кудрявцева.
В ответ на слова телеведущей Яна Кошкина приспустила бретельку своего шикарного наряда и кокетливо посмеялась. На этом съемки эпизода закончились, а режиссер скомандовал Лере Кудрявцевой и ее коллеге отправиться переодеваться.