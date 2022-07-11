Неожиданно: 51-летняя Кудрявцева пошла на отчаянный шаг

Красавица Лера Кудрявцева – счастливая жена и мать.

Настоящее семейное счастье Лера Кудрявцева обрела в третьем браке – с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше супруги на 16 лет. В августе 2018 года телеведущая родила от возлюбленного дочь Машу, которая сделала пару еще счастливее.

На днях 51-летняя Лера Кудрявцева пошла на отчаянный шаг, как то показалось некоторым подписчикам, и набила себе на руке тату с датой рождения наследницы. Чуть повыше запястья на тыльной стороне руки у женщины появились римские цифры – результатом звездная блондинка похвасталась в своих соцсетях.

Для некоторых поклонников поступок Кудрявцевой стал очень неожиданным и даже отчаянным, учитывая не самый молодой возраст женщины. Чаще всего на тату решается молодежь. Судя по всему, сама телеведущая хотела таким образом просто выразить свою любовь к дочери.

Напомним, что ради рождения ребенка Кудрявцева даже решилась на процедуру ЭКО. Успешной для звезды оказалась лишь третья попытка. Уже после появления на свет Маши блондинка признавалась, что ради радости материнства она готова была пройти столь сложный путь. Теперь знаменитость души не чает в наследнице и проводит с ней довольно много времени.

Напомним, что для Макарова дочь Кудрявцевой стала первым ребенком. У самой телеведущей есть еще взрослый сын Жан от первого брака, который уже успел сделать свою знаменитую мать бабушкой. Ранее "Дни.ру" подробнее рассказывали о том, как живет сын Леры Кудрявцевой.