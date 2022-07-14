Отговаривал от свадьбы с Пугачевой, приютил на своей израильской вилле: что известно о брате Галкина

58-летний Дмитрий Галкин живет за границей и занимается бизнесом

Далеко не все знают, что у Максима Галкина есть старший брат. В отличие от знаменитого родственника, Дмитрий не имеет отношения к шоу-бизнесу и не ведет публичную жизнь. Впрочем, так было не всегда. Влиятельным в светских кругах человеком Галкин-старший стал куда раньше младшего брата. Более того, именно он в свое время помог Максиму преуспеть в карьере.

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Максим и Дмитрий Галкины всегда были очень близки. В начале нулевых, когда младший из братьев только начинал свой путь в шоу-бизнесе, Галкин-старший уже вовсю занимался продвижением известных на сегодняшний день исполнителей. Дмитрий продюсировал все шоу Максима, а однажды даже организовал концерт, на котором тот встретился со знаменитой Примадонной. Только вот то, к чему это знакомство привело, поначалу буквально повергло мужчину в шок.

Сегодня Дмитрий Галкин счастлив за брата, который создал крепкий союз с Аллой Пугачевой. Родственник юмориста по-семейному любит и уважает Примадонну, хотя тогда, на заре громкого романа, даже пытался отговорить Максима от свадьбы. Галкин-старший считал, что из-за огромной разницы в возрасте брак будет обречен на бездетность и крах. К счастью, опасения Дмитрия не сбылись. Теперь братья дружат семьями.

В свои 58 лет Дмитрий Галкин счастлив во втором браке с супругой Натальей. От первого союза у мужчины есть сын Никита, а от нынешнего – наследники Григорий и Алина. Крестной девочки, к слову, является Примадонна.

От дел в шоу-бизнесе ближайший родственник артиста отошел много лет назад. Галкин-старший стал успешным бизнесменом, перебрался за границу и обзавелся трехэтажной виллой в Израиле. Именно там Дмитрий и приютил семью младшего брата, уехавшего из России в конце февраля этого года. Журналисты выяснили, что дом, в котором обосновались Максим и Алла Борисовна, стоит не менее шести миллионов долларов.

Очевидно, что такое роскошное жилье доступно далеко не всем, но и Дмитрий оказался не из простых. По информации СМИ, брат юмориста является президентом и членом совета директоров компании, производящей спецтехнику в основном для силовых структур.