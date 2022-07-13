А как же Пугачева? Намявшего попку Галкина застукали в лесу с любимым мужчиной

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе с семьей укатил за границу. Чета обосновалась в Израиле, откуда комик стал поливать грязью годами кормившую его страну.



Вместе с тем на шоумена обрушилась волна критики как со стороны поклонников, так и коллег по творческому цеху. Чего там только не было: Максима Галкина окрестили предателем, просили не возвращаться домой и даже затянули в гей-скандал!

Ну, а супруга Аллы Пугачевой, кажется, негатив вообще не трогает: сидя за бугром он разобрался с работой, объявив о концертах, и по-прежнему наслаждается жизнью в компании близких людей. Так, например, накануне подписчики застукали артиста в лесу. Шоумен опубликовал в своем микроблоге видео, показав, что проводит время за катанием на велосипеде.

Скорее всего, Максим Галкин знатно намял свою попку, ведь, крутя педали, он подверг свои ягодицы огромной нагрузке. Катался он не один. Вместе с ним оседлал железного коня любимый сын Гарри, который, судя по всему, растет настоящим мужчиной, ведь он с легкостью обогнал отца, который едва за ним успевает.

А вот Примадонны рядом с ними не видно. Сразу назревают вопросы. А как же Алла Пугачева? Почему она не разделяет с главными мужчинами досуг? Возможно, она отсиживается дома в безопасности после тревожных новостей о покушении на мужа в Юрмале, где сейчас, по слухам, находятся супруги с детьми. Как передает Пятый канал, артист никак не прокомментировал это событие.

Стоит отметить, что пока не понятно, в полном ли составе семейство вернется на родину, и вернется ли вообще... Ведь, по данным "Царьграда", поговаривают, что Максим Галкин и Алла Пугачева намерены продать свой замок в Грязи за миллиард рублей.