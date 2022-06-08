Кожа да кости: Истощенная до полусмерти Варнава стала неузнаваемой

За последние 20 лет внешность Екатерины Варнавы потерпела кучу изменений – начиная с причесок и стиля в одежде и макияже и заканчивая чертами лица.



Можно сказать, что от той юмористки, которую мы помним по телешоу КВН, практически ничего не осталось. Причем Екатерина Варнава в своих экспериментах не останавливается, а в последнее время шокирует поклонников новыми изменениями.

На днях в Парке Горького прошло светское мероприятие, на котором собрались представители элиты отечественного шоу-бизнеса. Место посетил в том числе и Филипп Киркоров, который поспешил поделиться с поклонниками фотографиями с вечеринки. Поп-король явился туда в по-настоящему летнем костюме, украшенным яркими цветами и не упустил возможности сделать фото со старыми приятелями: Светланой Бондарчук, Владом Лисовцом, Алесей Кафельниковой и другими.

Запечатлел он и Екатерину Варнаву, к которой было приковано особое внимание. Звезда Comedy Woman пришла на мероприятие в полностью черном луке и убранными волосами, открывающими ее худое лицо. Неудивительно, что больше всего народ поразила именно стройность теледивы.

К слову, юмористка никогда не была полной и всегда следила за собой, но сейчас фанатом кажется, что буквально истощенная до полусмерти артистка явно перестаралась. Так, в ее микроблоге подписчики постоянно просят кумира употреблять больше пищи.

"Мать, ешь калории! Совсем отощала! Расстройство пищевого поведения налицо", – пишут в комментариях под фотографиями Екатерины Варнавы пользователи.

