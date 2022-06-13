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Шоу-бизнес
Сябитова бросилась спасать побитого Цискаридзе

Сябитова бросилась спасать побитого Цискаридзе

Николай Цискаридзе оказался морально побит критикой Стаса Садальского. За звезду балета вступилась Роза Сябитова.
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Недавно стало известно, что Николай Цискаридзе занял место сбежавшего в Израиль Максима Галкина в передаче "Сегодня вечером" на Первом канале. Этот факт подверг критике Стас Садальский.

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Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Актер обвинил звезду балета в непрофессионализме. За Цискаридзе вступилась Роза Сябитова, за плечами которой внушительный опыт работы на телевидении.

Она заявила, что Николай отлично справляется с задачей. Слова Садальского, по мнению Сябитовой, ничего не значат.

"С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие? — недоумевает 60-летняя Сябитова. — Если брать тот факт, что часть зрителей пишет негативные комментарии в адрес Николая, то лично для меня это успех! Потому что телевизор продает эмоции. И каждая программа должна их вызывать. На пилотные выпуски всегда хейтеры налетают", — высказалась Роза.

Ведущая добавила, что в России есть традиция — сначала смешать с грязью, а уже потом хвалить. Она также назвала хорошим показателем негативные отзывы о работе Цискаридзе. Это значит, что программа не оставила телезрителя равнодушным. "С этой задачей — быть интересным до финала — Николай справился. Честь ему и хвала — молодец! А всем, кто его критикует, хочу сказать: "Завидуйте молча!", — резюмировала Роза.

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Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2022, 12:28 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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