"Я хочу умирать": страдающая дочь Сябитовой сделала признание

Дочь Розы Сябитовой готовится стать мамой. Звездная родительница с волнением наблюдает, как протекает беременность наследницы. И действительно, для волнения есть вполне весомый повод. Дело в том, что ожидания малыша омрачается непростыми последствиями – Ксения страдает от жуткого токсикоза.
"Я хочу умирать и воскресать", – описывает дочь ведущей программы на Первом канале свое состояние. Кстати, сама будущая мама считает, что это свидетельствует о том, что на свет появится мальчик. Также Ксения отметила, что "суперкрутой" родительницей она не будет, хоть все и хотят ее такой видеть. Однако, по ее словам, она будет очень стараться, чтобы оправдать ожидания.
Главная сваха России и по совместительству мама Ксении во всю помогает дочке справляться с трудностями интересного положения. Например, она помогла наследнице в выборе родильного дома. Так, внук Сябитовой появится на свет в одной из элитных московских клиник.
Кстати, вполне возможно, в будущем у Розы будет много внуков. Дело в том, что муж Ксении считает: чем больше детей, тем лучше. Так, зять Сябитовой мечтает о пятерых наследниках.