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Шоу-бизнес
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979) Кадр youtube.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979) Фото: Александр Авилов / АГН Москва Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979) +2

Как выглядят и живут звезды фильма "Приключения Электроника" спустя 40 лет

Первая часть многосерийного фильма "Приключения Электроника" вышла на экраны больше 40 лет назад. История Сережи Сыроежкина и Электроника мгновенно покорила всех советских телезрителей, но мало кто знает, как изменилась жизнь актеров теперь
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Валерия Солуян

Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)

Валерия Солуян сыграла в "Приключениях Электроника" Зою Кукушкину. Однако роль девочки-ябеды из шестого "Б" класса стала для актрисы первой и последней. К тому же, именно она наложила на ее жизнь сильный отпечаток. В школе Валерия столкнулась с бойкотом: одноклассники невзлюбили девочку из-за экранного образа.

Так Солуян начала совсем другую карьеру. Сейчас женщина работает дерматологом и больше не появляется на экранах.

Кадр youtube.com

Юрий и Владимир Торсуевы

Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)

Братья Торсуевы исполнили в "Приключениях Электроника" две главные роли. Юрий сыграл в фильме школьника Сережу Сыроежкина, а Владимир – робота Электроника. Тогда актеры покорили всю страну и сердца тысяч юных девушек, а сейчас, спустя 40 лет после выхода картины, они продолжают развивать свою карьеру. А также занимаются совместным бизнесом.

Братья до сих пор появляются на экранах вместе. Несколько лет назад Торсуевы вместе снялись в фильме "Женский детектив".

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Оксана Фандера

Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)

Оксана Фандера сыграла в фильме небольшую роль девочки Рыжиковой-Чижиковой. Однако именно она помогла девочке определиться с профессией – она решила связать жизнь с кино.

В 1990 году артистка вышла замуж за режиссера Филиппа Янковского – позже муж снял ее в нескольких своих фильмах. К тому же, актриса получила роли еще в нескольких картинах и вырастила двоих детей. Наследники звездной пары, Елизавета и Иван, пошли по стопам родителей.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Оксана Алексеева

Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979)

Роль блондинистой спортсменки Майи Светловой в "Приключениях Электроника" стала не первой в фильмографии юной актрисы. За год до выхода картины она появилась в фильме "Воспоминание". Однако дальше актерскую карьеру Оксана, покорившая сердца многих телезрителей, не стала.

Алексеева отучилась на экономиста-программиста в Одессе, а сейчас живет во Франции вместе с мужем.

Кадр youtube.com

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
8 ноября 2021, 13:31 Источник: WMJ.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера

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