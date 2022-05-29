"Блевотна до безобразия": Прикованная цепями Штурм засветила причинное место

Наталья Штурм довела народ до блевотины провокационным снимком.

Наталья Штурм – любительница откровенных фото. Накануне она решила вспомнить свои старые образы и реакцию на них, разместив в Telegram-канал ссылку на статью времен Нового года. "Как давно/недавно это было...Такие все беззаботные на этих фото...Главное – комменты после фоток, там весь треш", – написала артистка.

Действительно, вспомнить можно многое. Так, Наталья Штурм тогда опубликовала весьма провокационный снимок. Артистка повисла на цепях, засветив причинное место в кожаных лосинах. Примечательно, что справа от нее расположено кресло, которое, по всей видимости, предназначено для гинекологического осмотра. Так что комната, в которой сфотографировалась Штурм, уж очень напоминает место для плотских утех. Снимок звезда подписала игриво, заявив, что она выполняет главное желание пользователей сети – быть одетой.

Комментаторы не оценили оригинальность Натальи и обрушились в ее адрес гневной тирадой. "Штурм одета, зато какие интерьеры, какой антураж", "Да это уже несмешно...просто пошло. Может отдельную рубрику для нее? Уже рвотные рефлексы вызывает", "А я говорила, что Штурм ограничена в БДСМ тематике", "Штурм в 2018 уже перешла без крыши", "Блевотная до безобразия", – написали подписчики.