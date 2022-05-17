"Святой водой надо заливать": Неприятный сюрприз в дырке Натальи Штурм довел мужика до ужаса

Знаменитость озаботилась выбором стиральной машины. За советом она обратилась к своим подписчикам в "Телеграме". Там же Наталья Штурм перечислила свои главные требования к технике: упор на стирку детских вещей, минимальный шум, цвет – серый металлик или черный.
У самой звезды за плечами богатый опыт использования стиральных машин – им певица тоже поделилась с фолловерами. Так агрегат фирмы Bosch проработал у Штурм около 25 лет и до сих пор не сломался, но и с ним уже приходится повозиться. А машинка фирмы Samsung сломалась всего через пять лет службы – уже дважды пришлось вызывать мастера, и аппарат-таки довел бедного мужика буквально до ужаса. Дело в том, что в дырке стиральной машины Штурм мастер получил неприятный сюрприз – удар тока. Теперь машинку осталось только разбирать на запчасти.
Поклонники певицы прониклись ее проблемой и тут же стали давать советы. Один из подписчиков посоветовал звезде машинку "Рига-60" времен СССР, которая вот уже много лет работает без нареканий. Другие пользователи поддержали юмор и оставили ироничные комментарии к чудо-аппарату.
"Ее святой водой надо заливать," – пошутил один из фолловеров.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как встречающаяся с молоденьким Наталья Штурм ошарашила откровенным признанием.