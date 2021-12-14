Молодого мужа Елены Ваенги заметили с другой

В сеть просочилось фото возлюбленного певицы, от которого она родила сына.

Елена Ваенга не очень любит рассказывать о своей личной жизни. Так, мы знаем, что у нее были отношения с продюсером Иваном Матвиенко, который поспособствовал взлету ее музыкальной карьеры. Несмотря на то, что пара в итоге рассталась, Елене и Ивану удалось сохранить теплые отношения.

Расставание с Матвиенко стало началом информационного вакуума. Пресса ничего не могла узнать о жизни звезды. Только в 2012 году удалось узнать, что Ваенга беременна. Но личность отца ребенка все же оставалась загадкой.

Тайна раскрылась в 2016 году, когда Елена официально вышла замуж за своего коллегу – барабанщика Романа Садырбаева. Оказалось, что он же и является отцом сына Ваенги. У пары достаточно большая разница в возрасте. Так, избранник королевы шансона младше ее на шесть лет.

Несмотря на медийную профессию, муж Ваенги не ведет активно социальные сети и не особо любит появляться на публике. Однако накануне мужчина разместил новую фотографию в своем микроблоге. Одет он официально: рубашка, строгие брюки и жилетка. При этом Роман позирует вместе с неизвестной женщиной.

Фотография сразу же облетела социальные сети. Мнение поклонников разделилось. Кто-то называет мужа Елены брутальным красавчиком, а кто-то всерьез забеспокоился за личную жизнь певицы. "А что за барышня", – пишут многие.