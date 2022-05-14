"Уйду из секса": встречающаяся с молоденьким Штурм ошарашила откровенным признанием

Наталья Штурм всегда находит себе кавалеров помоложе. Недавно она рассталась со своим ухажером, однако недолга пребывала в расстройстве. Так, недавно она представила своего нового возлюбленного, который, кстати, моложе ее не на один десяток лет.
Накануне 55-летняя певица показала публике 30-летнего Георгия. Несмотря на весомую разницу в возрасте, влюбленные наслаждаются присутствием друг друга. На данный момент пара отдыхает в городе Сочи. По словам Штурм, избранник знает, как весело провести время. Она призналась, что ей не скучно с Георгием. Также артистка призналась, что ее женское время будет длиться до ста лет. "А потом я уйду из большого секса", – заключила Наталья.
Исполнительница поделилась пикантными подробностями своих отношений. Как оказалось, молодой мужчина – превосходный любовник. Однако о серьезных отношениях Штурм пока что не задумывается. Она не сомневается, что еще встретить человека, с которым будет жить долго и счастливо.
Напомним, что ранее у Штурм были отношения с молодыми кавалерами, которые закончились расставанием. Так, несколько лет назад она рассталась с бойфрендом, который проявлял агрессию по отношению к ее сыну.