Самовлюбленная Волочкова в футболке со своим лицом встала на сторону соперницы Борисовой

Дана работает в различных телешоу, которые сейчас временно закрыты, поэтому звезда нашла альтернативный вариант для получения денег. Она сообщила, что сразится в октагоне со скандально известной блогершей Екатериной Диденко. За бой Борисова заработает несколько сотен тысяч рублей.
Анастасия Волочкова, которая тоже увлекается боевыми искусствами из-за дружбы с Никитой Джигурдой, не смогла пройти мимо намечающегося поединка. Балерина встала на сторону Екатерины, записав ей видеообращение со словами поддержки.
"Дорогая Катя. Я вам хочу пожелать удачи в вашем бою. Знаю вас как личность и как человека. Вы все свои победы уже одержали. Вам ничего и никому не надо доказывать. Я надела даже футболку со своим изображением, чтобы за вас были две Волочковых", – заявила Анастасия.
Поклонники были слегка шокированы выходкой самовлюбленной танцовщицы, а вот Диденко оказалась несказанно рада поддержке. Она опубликовала видео в своем блоге и поблагодарила Волочкову. Блогерша не забыла отметить, что Дана Борисова, по ее мнению, нередко оскорбляет Анастасию. В Сети также предположили, что балерина сделала это назло заклятой подруге Борисовой.