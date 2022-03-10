Новая кормушка: Сколько заплатили обнищавшей Дане Борисовой за избиение многодетной матери

Дана Борисова привыкла ходить по развлекательным шоу, однако сейчас большая часть из них ушла в отпуск, а значит получить гонорар за участие в программе уже не получится. Так вот, телеведущая нашла новый способ грести деньги – теперь она бьет людей, и получает за это немаленькие суммы.
Дело в том, что Борисовой предложили устроить бой в октагоне, а ее соперницей стала многодетная мать и по совместительству блогер Екатерина Диденко. Девушки встретились на ринге уже сегодня, однако саму драку покажут по телевизору только в апреле. Тем не менее, свой гонорар за мордобой теледива уже получила. По ее словам, по условиям контракта, ей обещали чуть больше полумиллиона рублей.
Борисова призналась, что настолько вошла в кураж, что зарабатывать таким образом она планирует и дальше: организаторы боев уже ищут ей соперницу на будущее. К тому же, как призналась теледива, ей это занятие по душе.
"Никто так ответственно, как я, к поединку никогда не подходил. Выкладывалась по полной. Сама от себя такого не ожидала", – откровенно рассказала Дана.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, как телеведущая готовится к предстоящему поединку. Одна из тренировок даже едва не обернулась для нее серьезной травмой.