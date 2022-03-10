"Заврался в край": Нового любовника Волочковой поймали с другой женщиной

После скандального расставания с банщиком Сергеем, которого балерина увела у невесты на шоу "Давай поженимся!", Анастасия не спрятала свою личную жизнь от народа. Артистка продолжает выкладывать фото с новыми мужчинами и давать поводы для обсуждений. Недавно в ее блоге появился некий Дмитрий, на статус которого Волочкова прозрачно намекнула.
Оказалось, что новый любовник Анастасии не так прост, у него есть другая женщина, которая шокирована происходящим. Дарья Павловская, именно так зовут вторую даму Дмитрия, высказалась о его лжи и отправила его к Волочковой насовсем.
"Дмитрий, иди уже к своей Волочковой и отстань от меня! Ты уже заврался в край! Играешь на чувствах взрослых женщин! Это мерзко и низко! Если я выложу все то, что ты сказал мне вчера, твоей пиар-карьере придет конец!", – эмоционально поделилась девушка. Дарья добавила, что ненавидит ложь и двуличие, а вранье Дмитрия ему вернется.
Анастасия Волочкова регулярно хвастается шикарными подарками от поклонников, которых, по ее словам, стоит целая очередь. Так, на 8 марта Анастасии подарили роскошный букет, который она тут же показала подписчикам. Волочкова не забыла добавить, что обожает быть одариваемой цветами.