"Психовала жутко": Ставшая звездой Netflix Хмельницкая круто поменяла жизнь

Российскому зрителю Алена Хмельницкая полюбилась, как лицо трогательных мелодрам и запутанных душевных сериальных сюжетов. Получив широкую известность на родине, женщина поставила планку повыше. Она узнала, что "Netflix" ищет артистку для сотрудничества, и пошла на кастинг.
В действительности это был отчаянный риск, мечта многих ее коллег. Алена Хмельницкая не владела в совершенстве иностранным языком и не имела опыта работы в проектах такого уровня. Казалось, что добиться успеха невозможно, но удача все-таки улыбнулась.
Портфолио агенты "Netflix" оценили и отправили россиянке задание для записи самопробы на английском. Тогда на помощь взволнованной актрисе пришла дочь Александра. Вместе они разобрали текст, отточили произношение слов и прочие нюансы сценария. Алена Хмельницкая выложилась на полную.
"Я психовала жутко, потому что никогда не играла на иностранном языке. И это получилось не так просто, как мне казалось", — поведала знаменитость.
Уже через неделю после этого актрисе пришел положительный ответ, "Netflix" взяли ее в команду для съемок многосерийного боевика. Рабочий процесс развернулся в Мадриде, задача была выполнена и кино "С холода" вышло на экраны. Так Алена Хмельницкая круто поменяла жизнь. Она поняла, что при желании всего возможно добиться, хотя раньше во всем искала подвох.