"Я куртизанка": всплыл страшный компромат на Волочкову из 90-х

На днях Анастасия Волочкова рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым. После этого в СМИ начался скандал, поклонники наперебой судачат о причинах очередного разрыва. Кто-то жалеет балерину, кто-то считает такой исход отношений ожидаемым.
Расставание произошло после того, как в Сети вплыла информация о Сергее. Оказывается, он объявлен в розыск на Украине за теракт, и вообще у него якобы есть судимость за грабеж. Фанаты считают, что именно это могло стать причиной разрыва.
Бывший продюсер Анастасии Волочковой Александр Валов добавил масла в огонь. Он опубликовал неприглядный компромат на артистку. Дело было в 90-х, когда продюсер и балерина прекратили сотрудничество.
"Она мне сказала: "Ты должен знать, что я девушка свободная. Я куртизанка", – заявил продюсер в эфире шоу "Ты не поверишь".
Также он отметил, что спонсорами выступлений Волочковой всегда были мужчины, и их отношения с танцовщицей были не всегда только деловыми. Бывший продюсер Волочковой уверен, что именно из-за развязности балерины мужчины не задерживаются рядом с ней.
Напомним, ранее Сергей Кузнецов заявил, что не смог простить Анастасии Волочковой какую-то выходку, о которой умолчал.