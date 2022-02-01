"Волочкову удар хватит": Борисова с голым задом раскорячилась на снегу

Телезвезда Дана Борисова — мастерица притягивать скандалы. Она, и бывшая сотрудница Большого театра Анастасия Волочкова похожи на этот счет. За спиной у ведущей целая эпопея грязных разборок на самые разные темы: от увлечений запрещенными веществами до суицидальных склонностей дочери.
Впрочем, знаменитость это не смущает, и она продолжает эпатировать публику всевозможными способами. Недавно она поступила почти так же, как известная балерина, решившая опорожниться под елочкой на глазах у соседей.
Дана Борисова надела бикини, и в разгар зимы сунулась на улицу фотографироваться. Ее не смутили ни столбики термометров, ни правила приличия, ни какие-либо предрассудки. Женщина с оголенными ягодицами остановилась во дворе около хвойного дерева и раскорячилась на снегу.
Пользователи Сети сразу уловили связь между полуобнаженной особой и Анастасией Волочковой. Некоторые похвалили звезду, но волны критики ей избежать не удалось.
"Волочкову удар хватит. Под такую елочку она еще не ходила", "Зачем так раскорячиваться?", "Королева эпатажа", "Что за гном?", "Смотри только кормилицу не застуди", "Волочкова красивее в сто раз", "К телу должны быть мозги, а их, видимо, маловато", — такие комментарии получила Дана Борисова.