"На колени встал": истязавшего Фриске садиста Шепелева настигла страшная кара

После смерти Жанны Фриске между ее возлюбленным и семьей разгорелась настоящая война.



Дмитрий Шепелев и Владимир Копылов не смогли поделить ее сына Платона. Масла в огонь подливала сестра Жанны Фриске, которая не так давно раскрыла шокирующие подробности последних дней жизни артистки.

В программе "Секрет на миллион" она выставила возлюбленного покойной звезды настоящим садистом, заявив, что он буквально морил ее голодом. Ну, а Владимир Борисович то и дело обвиняет несостоявшегося зятя в истязаниях их семьи тем, что он не дает видеться с любимым внуком.

Отец Жанны Фриске вновь публично бросил камень в огород Дмитрия Шепелева. Он уверен, что там, где сейчас живет 9-летний Платон, до него нет дела: мол, нынешняя супруга шоумена занята воспитанием своей дочери Лиды, да еще и родила супругу сына Тихона.

"Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что у нее свои дети есть", – уверен отец покойной вокалистки.

Владимир Борисович надеется, что однажды ему все же дадут возможность общаться с внуком – ради этого он даже готов заключить мир с Дмитрием Шепелевым. "Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится", – сказал дедушка Платона, но заверил, что если увидит улучшения в ситуации, то пойдет навстречу.

Но ясно одно: за все те страдания, которые принес семье артистки телеведущий, его настигла страшная кара – ему никогда не отмыться от позора, на который постоянно акцентирует внимание отец Жанны Фриске, а ведь его поддерживают и поклонники, и друзья покойницы.