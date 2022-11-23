"Пока живу": ступившая на путь покойной сестры Фриске призналась в тяжелых последствиях

Бывшая солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске в апреле 2022 года стала матерью в первый раз. Она долго скрывала от общественности свое положение и подробности, так как понимала, что к ней прикован особый интерес из-за смерти сестры.
Напомним, певица Жанны Фриске умерла в 2015 году из-за рака, которым заболела сразу после рождения сына Платона. Поэтому когда стало известно о беременности сестры Фриске, которая как две капли похожа на покойную Жанну, фанаты встревожились. Более того, сестра Фриске зачала ребенка методом ЭКО, что увеличивает риск заболеть раком. Несмотря ни на что, Наталья отважилась и ступила на путь сестры – стала мамой.
Сейчас сестра Фриске наслаждается материнством и старается все свободное время посвящать первенцу. Однако на днях она все же призналась, что в ее жизни не все так гладко, и есть проблемы. омрачающие ее жизнь.
Наталья Фриске призналась, что у нее нет времени ходить в спортзал и правильно питаться, так как все время уходит на дочь Луну. Поклонники спросили, удалось ли ей похудеть после родов.
"Я скинула до беременного веса. 73-74 на весах щас. Пока затормозился вес. Немножко мне тяжело, конечно, но ничего, скоро скину до идеала своего... Поэтому пока живу в таком весе", – рассказала Фриске.