"Эротика витает": в Сеть слили интимное фото Муцениеце и Давы

Популярная российская актриса театра и кино, модель и ведущая Агата Муцениеце девять лет прожила в браке с коллегой по цеху Павлом Прилучным. В браке родились двое детей. Однако на фоне скандала и слухов о домашнем насилии пара разбежалась. Официальный развод состоялся летом 2020 года.
С тех пор звезда больше времени уделяет карьере и воспитанию наследников. На днях она приняла участие в записи клипа совместно с блогером и рэп-исполнителем Давой, который тоже пережил тяжелое расставание.
Давид Манукян более двух лет встречался с экс-ведущей телепроекта "Дом-2" Ольгой Бузовой. Возможно, звезды нашли друг друга именно на почве тяжелой разлуки с любимыми. Так или иначе, между ними сложилась довольно близкая, можно сказать, интимная связь.
Свидетельством этого стало довольно пикантное совместное фото, на котором видно, как Дава сзади прижался к Агате Муцениеце. Атмосферу создают наложенные фильтры. Блогер не постеснялся слить новый снимок в социальные сети.
На интимное фото даже обратила внимание таролог Марианна Абравитова. Она разложила, карты, чтобы предсказать, как сложатся отношения между звездами.
"Конечно, какая-то эротика витает, но так и останется на этом полудружеском уровне", – уверена мистик.
Агата Муцениеце и Дава будут нежно относиться друг к другу, добавила таролог. По ее словам, между блогером и певицей могут сложиться дружеские отношения.