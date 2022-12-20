"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании

Заслуженные артисты России Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились более 20 лет назад, хотя отношения начались намного раньше. У пары родилась дочь, которая носит двойную фамилию обоих родителей и двойное имя Елизавета-Мария. 23-летняя наследница звезд отечественной эстрады постоянно проживает в США.
Периодически музыканты навещают свою американскую дочь, однако из-за плотного графика Леониду Агутину периодически приходится сбегать от жены обратно на родину. В России певец активно выступает, даже не смотря на неоднозначную реакцию на последние политические события.
Анжелика Варум, наоборот, очень редко появляется на светских мероприятиях в России. О действиях руководства страны она высказалась довольно однозначно, после чего и в социальные сети перестала заглядывать. Ходят слухи, что певица основалась в США у дочери.
Сам Леонид Агутин уже объявил о расставании. Недавно он выпустил песню, в которой есть красноречивые строки "Я закрываю между нами дверь". Меж тем, таролог Марианна Абравитова уверена, что музыкальная композиция посвящена не Анжелике Варум.
"Их брак можно назвать условным, гостевым", – подчеркнула мистик в интервью Пятому каналу. По ее словам, Леониду Агутину не имеет смысла бросать супругу, потому что пару все утраивает в нынешнем виде.